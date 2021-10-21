Москвичам пообещали взрывное потепление

"Погода у нас не будет однозначной, ожидаются резкие изменения, связанные с активной деятельностью Североатлантических циклонов. Сейчас один из них выходит на север Скандинавии, и его теплый атмосферный фронт ближайшей ночью пересечет российскую столицу. В четверг и в пятницу город будет находиться в теплой части этого облачного вихря, и нас ожидает температура даже выше средних многолетних уровней приблизительно на 4 градуса", - пояснила Волосюк.