Москвичам пообещали взрывное потепление

Взрывной всплеск температуры до плюс 13 градусов, местами небольшие осадки в виде дождей и резкое падение атмосферного давления ожидают жителей Москвы в четверг, 21 октября. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Мы прогнозируем сегодня облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами вероятны небольшие дожди. В Москве сегодня ожидается взрывной всплеск температуры до плюс 11-13 градусов, в Московской области - 9-14 градусов тепла. В сущности, нас природа перекинула в климатическое прошлое на месяц назад, такая температура соответствует многолетним показателям конца сентября",- уточнил Тишковец.
Специалист также добавил, что ветер в этот день будет юго-западным, плотным, 5-10 метров в секунду, порывистым.
Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 732 миллиметра ртутного столба, что значительно ниже нормы. Это, как отметил синоптик, отразится на самочувствии метеозависимых граждан.
Ранее сообщалось, что большие перепады давления и температур ожидаются в Москве до конца текущей недели. Об этом РИА Новости рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Погода у нас не будет однозначной, ожидаются резкие изменения, связанные с активной деятельностью Североатлантических циклонов. Сейчас один из них выходит на север Скандинавии, и его теплый атмосферный фронт ближайшей ночью пересечет российскую столицу. В четверг и в пятницу город будет находиться в теплой части этого облачного вихря, и нас ожидает температура даже выше средних многолетних уровней приблизительно на 4 градуса", - пояснила Волосюк.