В Москве начался первый полноценный снегопад. Видеоролик, на кадрах которого запечатлены падающие с неба снежинки, в редакцию прислали очевидцы.

О мокром снеге и ветре, которые ожидаются в среду вечером, ранее предупреждала пресс-служба столичного главка МЧС.Говорили о надвигающемся на столицу снеге и синоптики. При этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что наступление климатической зимы ожидается в Москве 10 ноября.