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Погода в Москве: В Москве пошел первый снег

Москва24
32 минуты назад

В Москве начался первый полноценный снегопад. Видеоролик, на кадрах которого запечатлены падающие с неба снежинки, в редакцию прислали очевидцы.

О мокром снеге и ветре, которые ожидаются в среду вечером, ранее предупреждала пресс-служба столичного главка МЧС.Говорили о надвигающемся на столицу снеге и синоптики. При этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что наступление климатической зимы ожидается в Москве 10 ноября.

В Подмосковье первый снег заметили еще 18 октября. Кадрами поделились жители Солнечногорского района.

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