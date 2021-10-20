Мокрый снег и ветер прогнозируются вечером 20 октября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"По прогнозам метеорологов Росгидромета, в связи с прохождением теплого фронта, начиная с 18:00 20 октября и до 10:00 21 октября в столице ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, а также усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с", - уточнили в ведомстве.

В МЧС посоветовали водителям существенно снизить скорость и отказаться от резких маневров. Пешеходам рекомендовано не ходить вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал изданию «Ридус», когда синоптики прогнозируют начало метеорологической зимы 2021—2022 годов, характеризующейся устойчивыми отрицательными температурами и снегом.

По словам Тишковца, метеорологи полагают, что в текущем году зимний сезон на европейской территории России наступит в соответствии с установившейся климатической нормой.

«Я полагаю что это будет происходить в рамках климатических норм. У нас метеозима, как правило, наступает после 10 ноября. Думаю, это произойдет во второй декаде ноября», — уточнил в беседе изданием метеоролог.