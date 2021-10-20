Когда в Россию придет зима

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Ридусу», когда синоптики ожидают начала метеорологической зимы 2021—2022 годов. Речь идет об установлении устойчивых отрицательных температур и появлении снежного покрова.

Как отметил Тишковец, метеорологи считают, что в 2021 году зимний сезон в европейской части России наступит в соответствии с установившейся климатической нормой.

«Я считаю, что это будет происходить в рамках климатических норм. У нас метеозима обычно приходит после 10 ноября. Я предполагаю, что это случится во второй декаде ноября», — отметил в беседе изданием эксперт центра «Фобос».

Напомним, 18—19 октября в некоторых городах европейской части России впервые за осень этого года выпали снежные осадки. Так, вечером 18 октября один из водителей на Дмитровском шоссе в Москве снял на видео падающие на лобовое стекло его автомобиля снежинки.

Евгений Тишковец ранее сообщал, что уже этой ночью жителям российской столицы нужно ожидать заморозков и гололеда.

Кроме этого, первый снег 19 октября выпал сразу в двух районах Санкт-Петербурга — Выборгском и Приморском. Этой ночью первый снегопад был также зафиксирован в Мурманске.