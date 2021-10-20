В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+21° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.30
Войти в почту

Когда в Россию придет зима

Анна Безрукова
4 часа назад

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Ридусу», когда синоптики ожидают начала метеорологической зимы 2021—2022 годов. Речь идет об установлении устойчивых отрицательных температур и появлении снежного покрова.

Как отметил Тишковец, метеорологи считают, что в 2021 году зимний сезон в европейской части России наступит в соответствии с установившейся климатической нормой.

«Я считаю, что это будет происходить в рамках климатических норм. У нас метеозима обычно приходит после 10 ноября. Я предполагаю, что это случится во второй декаде ноября», — отметил в беседе изданием эксперт центра «Фобос».

Напомним, 18—19 октября в некоторых городах европейской части России впервые за осень этого года выпали снежные осадки. Так, вечером 18 октября один из водителей на Дмитровском шоссе в Москве снял на видео падающие на лобовое стекло его автомобиля снежинки.

Евгений Тишковец ранее сообщал, что уже этой ночью жителям российской столицы нужно ожидать заморозков и гололеда.

Кроме этого, первый снег 19 октября выпал сразу в двух районах Санкт-Петербурга — Выборгском и Приморском. Этой ночью первый снегопад был также зафиксирован в Мурманске.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщал, что первые морозы в Москву и Подмосковье могут прийти уже с 27—29 октября. В эти дни, как считают синоптики, дневные температуры воздуха в столичном регионе опустятся ниже нуля.

Погода,Видео,Александр Синенков,Евгений Тишковец,Ридус,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители