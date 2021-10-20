Вильфанд спрогнозировал похолодание в центре Европейской России

После непродолжительного тепла в центральной части европейской России в субботу, 23 октября, температура воздуха опустится на 10 градусов. Об этом в среду, 20 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, ночью в этот день температура будет составлять плюс 4-6 градусов, а днем — 7-9 градусов.
В воскресенье, 24 октября, регион будет под влиянием северных ветров. Таким образом, температура в дневное время и по ночам будет варьироваться от нуля до плюс пяти градусов.
На следующий день, в понедельник, ожидается холодная погода, которая будет на 1-2 градуса уступать привычным для этих дней показателям.
Вильфанд подытожил, что 25 октября будет светить солнце. Возможны непродолжительные осадки, пишет РИА Новости.
Недавно сообщалось, что вечером, 20 октября, погодные условия в Москве ухудшатся. Ожидается понижение температуры воздуха до плюс 2-4 градусов и мокрый снег с дождем. Также возможны порывы ветра до 15-18 метров в секунду. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности.