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Мороз до -17: климатолог о погоде в ноябре

Анна Безрукова
3 часа назад

Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какой будет погода в России в ноябре. В центральной части страны и на северо-западе температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, сообщает «Российская газета».

Мороз до -17: климатолог о погоде в ноябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теплее, чем обычно в этот период, будет в Поволжье, Предуралье, на Урале и на Нижней Волге. Там дневные температуры воздуха достигнут 10 градусов выше нуля. В западной части России ожидаются низкие температуры, причем холоднее обычного будет в Калининградской области. Температура ночью в регионе опустится до минус 6 градусов, днем будет колебаться около нуля.

В границах нормы температура в ноябре прогнозируется в Карелии, в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях, Вологодской, Мурманской, Архангельской областях, в Подмосковье.

Суровый ноябрь, как считает Людмила Паршина, ждет жителей Иркутской области, Забайкалья и Амурской области. В этих регионах ночные температуры будут вполне зимними — 15 градусов ниже нуля, при похолодании могут упасть до минус 25.

Холоднее, чем обычно, ожидается на Камчатке, в Магаданской области, на юге Чукотки. В ночные часы температура воздуха там будет падать до минус 17 градусов, днем составит минус 5–10 градусов, в случае похолодания возможны 30-градусные морозы. В Якутии ночами температура воздуха в ноябре возможно опустится до 40 градусов мороза.

Погода,Людмила Паршина,"Российская газета",
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