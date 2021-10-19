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Погода в России: Россиян предупредили о снеге и первых заморозках

Елена Прошина
5 часов назад

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда наступит метеорологическая зима с устойчивыми отрицательными температурами и снегом. Об этом сообщает «Ридус».

По словам Тишковца, специалисты считают, что в этом году зимний сезон в европейской части России можно ждать согласно средней климатической норме.

«Я думаю, что это будет происходить в рамках климатических норм. У нас метеозима, как правило, наступает после 10 ноября. Я предполагаю, что это произойдет во второй декаде ноября», – заявил Тишковец.

Отмечается, что 18-19 октября в некоторых городах европейской части России впервые за осень 2021 года выпал снег.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

Так, вечером 18 октября один из водителей на Дмитровском шоссе в Москве снял на видео снежинки, которые падали на лобовое стекло его машины.

Кроме того, первый снег выпал 19 октября сразу в двух районах Санкт-Петербурга — Выборгском и Приморском.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что первые морозы могут прийти в Москву и Московскую область могут прийти уже 27—29 октября.

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