Москвичей предупредили о резких перепадах давления

Атмосферное давление в Москве с сегодняшнего дня начало повышаться, в среду оно достигнет максимального показателя - до 750 мм. рт. ст., а затем в четверг резко упадет до 736 мм.рт.ст. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«За сутки на 14 мм. Если вы поднимитесь на башню “Федерация”, то вы испытаете перепад давления в течение десяти минут в два раза больше. Или, например, вы живете на десятом этаже. Если вы спуститесь в метро на 60 метров, это примерно 10 мм в течение нескольких минут, и ни у кого ничего не случается», - отметил он.
Синоптик обратил внимание, что естественное изменение атмосферного давления, связанное с циркуляцией воздушных масс, чаще остается замеченным людьми, хотя порой и не несильно воздействует на самочувствие.
«А вот такие бытовые, в несколько раз более резкие, более существенные изменения никто не замечает. Здесь, по-моему, больше психологии, чем медицины», - заявил Синенков.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральную Россию с понедельника придет холодный атмосферный фронт. При этом ожидаются дожди и похолодание. Дневная температура в столице понизится до +4...+9 °С, а далее станет еще холоднее.