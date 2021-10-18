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Погода в Москве: Москвичей предупредили о резких перепадах давления

ТК «Звезда»
2 часа назад

Атмосферное давление в Москве с сегодняшнего дня начало повышаться, в среду оно достигнет максимального показателя - до 750 мм. рт. ст., а затем в четверг резко упадет до 736 мм.рт.ст. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Москвичей предупредили о резких перепадах давления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За сутки на 14 мм. Если вы поднимитесь на башню “Федерация”, то вы испытаете перепад давления в течение десяти минут в два раза больше. Или, например, вы живете на десятом этаже. Если вы спуститесь в метро на 60 метров, это примерно 10 мм в течение нескольких минут, и ни у кого ничего не случается», - отметил он.

Синоптик обратил внимание, что естественное изменение атмосферного давления, связанное с циркуляцией воздушных масс, чаще остается замеченным людьми, хотя порой и не несильно воздействует на самочувствие.

«А вот такие бытовые, в несколько раз более резкие, более существенные изменения никто не замечает. Здесь, по-моему, больше психологии, чем медицины», - заявил Синенков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральную Россию с понедельника придет холодный атмосферный фронт. При этом ожидаются дожди и похолодание. Дневная температура в столице понизится до +4...+9 °С, а далее станет еще холоднее.

Погода,Новости Москвы,Общество,Александр Синенков,Евгений Тишковец,
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