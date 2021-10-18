Москвичей предупредили о резких перепадах давления

«За сутки на 14 мм. Если вы поднимитесь на башню “Федерация”, то вы испытаете перепад давления в течение десяти минут в два раза больше. Или, например, вы живете на десятом этаже. Если вы спуститесь в метро на 60 метров, это примерно 10 мм в течение нескольких минут, и ни у кого ничего не случается», - отметил он.