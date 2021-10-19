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В Москве пошел первый снег

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

В Москве во вторник, 19 октября, пошел первый за эту осень снег, сообщает РИА "Новости". Уточняется, что осадки начались в Новой Москве, в Саларьево.

В Москве пошел первый снег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее синоптики предупредили жителей столице о "погодной лихорадке". По данным центра "Фобос", москвичей ожидают резкие перепады температур от ночных заморозков до +14°С. Так, по прогнозам, в начале недели в Москву ворвется холодный атмосферный фронт, дневная температура сначала понизится до +4…+9°С, а далее "столбики термометров опустятся на самое дно холода".

Во вторник будет уже не выше +6°С, ожидается "первый символический снег" вместе с дождем. В ночь на среду ожидается первая гололедица, предупредили синоптики, но далее наступит "температурный разворот".

К концу недели ожидается кратковременное потепление до +14°С. Тем не менее "взрывной всплеск тепла будет недолгим", и уже к концу недели начнется вторжение арктического холода и погода перейдет в "формат предзимья", сообщили эксперты.

Погода,Новости Москвы,РИА Новости,
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