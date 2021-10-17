В Гидрометцентре предупредили россиян о погодных аномалиях

«Аномалия 10-12 градусов будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Аномалия полыхает красным цветом. [Она] связана с мощным антициклоном, который оказывает влияние на регион. Кроме того, идет вынос теплого воздуха из Средней Азии», — сказал в разговоре с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.