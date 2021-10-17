В Гидрометцентре предупредили россиян о погодных аномалиях

В ближайшую неделю в Сибири может наблюдаться аномально теплая погода. На севере региона температурная аномалия будет доходить до 10-12 градусов.
«Аномалия 10-12 градусов будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Аномалия полыхает красным цветом. [Она] связана с мощным антициклоном, который оказывает влияние на регион. Кроме того, идет вынос теплого воздуха из Средней Азии», — сказал в разговоре с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что аномалия коснется Красноярского края, Ямала и запада Якутии. Днем температура ожидается около 0 градусов, ночью до минус 10.
Ранее синоптики предупредили, что центральную Россию накроют мощные дожди. Также возможно усиление ветра до 14-17 м/с. По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, в октябре в России погода будет преимущественно сухая и солнечная.