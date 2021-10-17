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Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях в регионах РФ

Ura.Ruиещё 5
20 минут назад

В ближайшую неделю в Сибири может наблюдаться аномально теплая погода. На севере региона температурная аномалия будет доходить до 10-12 градусов.

В Гидрометцентре предупредили россиян о погодных аномалиях
Фото: ТАССТАСС

«Аномалия 10-12 градусов будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Аномалия полыхает красным цветом. [Она] связана с мощным антициклоном, который оказывает влияние на регион. Кроме того, идет вынос теплого воздуха из Средней Азии», — сказал в разговоре с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что аномалия коснется Красноярского края, Ямала и запада Якутии. Днем температура ожидается около 0 градусов, ночью до минус 10.

Ранее синоптики предупредили, что центральную Россию накроют мощные дожди. Также возможно усиление ветра до 14-17 м/с. По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, в октябре в России погода будет преимущественно сухая и солнечная.

Погода,РИА Новости,
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