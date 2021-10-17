Вильфанд: опасные погодные условия ожидают ряд регионов РФ

«Очень сложная метеорологическая ситуация на востоке страны — там мощнейший циклон в Охотском море. Он приводит к тому, что сильные волны до 10 метров и на Охотском море непосредственно, и к западу от него прогнозируются. Кроме того, ветер до 28 м/с, на Беринговом море — до 32 м/с порывы ветра», — приводит ТАСС его слова.