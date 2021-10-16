В России выпал первый снег

«Сегодня выпал мокрый снег, в нем очень много влаги, покров всего 2 миллиметра, он, конечно, растает. Еще и не один снег растает. Такое бывает очень часто, когда выходят циклоны, а за ними обваливается холод в переходный период в октябре», — пояснила синоптик.