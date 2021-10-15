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Россиянам предсказали теплые выходные

Анна Безрукова
14 часов назад

В большей части регионов России в предстоящие выходные ожидается изменчивая, но теплая погода с небольшими кратковременными дождями. В южной части страны будет солнечно и довольно тепло, а на севере - чуть прохладнее, сообщает портал «Метеоновости».

Россиянам предсказали теплые выходные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В российской столице 16 и 17 октября прогнозируется облачная с прояснениями погода. В субботу ожидается кратковременный дождь, незначительно похолодает, температура воздуха составит +9…+11 градусов. В воскресенье воздух прогреется максимум до +7…+9 градусов.

В Санкт-Петербурге, согласно прогнозам, будет облачно и пасмурно. Температура воздуха составит +8...+10 градусов.

В южной части страны сохранится солнечная, сухая и теплая погода. В Ростове-на-Дону будет +17...+19 градусов, в Краснодаре – примерно +20...+22 градусов, в Сочи – около +20 градусов, в Симферополе – +15...+17 градусов, в Ялте – +17...+19 градусов.

На Урале прогнозируется облачность, но без осадков. В Екатеринбурге и Челябинске температура воздуха составит +9...+11 градусов. В Новосибирске ожидается +6...+8 градусов, в Омске – примерно +8...+10.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 17 октября в Москве будет понижение температуры в ночное время. Кроме этого, по его словам, в начале следующей недели похолодание скажется и на дневных температурах. В понедельник, 18 октября, столбик термометра упадет до +5 градусов.

Погода,Новости регионов,Роман Вильфанд,
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