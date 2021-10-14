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Москвичам предсказали первый снег

Алиса Селезнёва
46 минут назад

Благодаря циклону первый снег в Москве может выпасть уже 19 октября. Об этом РИА Новости заявил едущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам предсказали первый снег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, похолодание и снег будут связаны с тем, что в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение. Ночью 19 октября в Центральной России температура будет около нуля, а днем столбик термометра не поднимется выше отметки +3-8.

«При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега», - пояснил Тишковец.

При этом он подчеркнул, что формирования снежного покрова ждать не стоит, так как «белые мухи» будут таять еще в воздухе. Однако из-за заморозков в ночь на 20 октября можно ожидать появления «гололедных «блюдец».

Циклон "Балканец" надвигается на Москву

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд озвучил предварительный прогноз погоды на предстоящую зиму. По его словам, в настоящее время можно ожидать, что температура воздуха будет приблизительно равна климатической норме или немного выше ее.
Погода,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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