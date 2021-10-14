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Россиян предупредили о снегопадах и похолодании

Анна Безрукова
4 часа назад

В ближайшие дни снег покроет всю азиатскую часть России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россиян предупредили о снегопадах и похолодании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже снежный покров образовался на азиатской части капитально, практически везде. Только на самом юге еще бесснежно, но в ближайшее время и там будет снег», — пояснил он.

Существенное похолодание, по словам Вильфанда, придет в дальневосточный регион в ближайшие выходные. Если еще в четверг и пятницу на юге Хабаровского края и в Приморье будет тепло, то в конце недели температура начнет снижаться.

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«Температура воздуха будет составлять 8–12 градусов, то есть упадет сразу на 7–8 градусов, — уточнил Вильфанд.

Ранее Вильфанд озвучил предварительный прогноз погоды на предстоящую зиму. По его словам, в настоящее время можно ожидать, что температура воздуха будет приблизительно или немного выше нормы.
Погода,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,
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