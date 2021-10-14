Россиян предупредили о снегопадах и похолодании

В ближайшие дни снег покроет всю азиатскую часть России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Уже снежный покров образовался на азиатской части капитально, практически везде. Только на самом юге еще бесснежно, но в ближайшее время и там будет снег», — пояснил он.
Существенное похолодание, по словам Вильфанда, придет в дальневосточный регион в ближайшие выходные. Если еще в четверг и пятницу на юге Хабаровского края и в Приморье будет тепло, то в конце недели температура начнет снижаться.
«Температура воздуха будет составлять 8–12 градусов, то есть упадет сразу на 7–8 градусов, — уточнил Вильфанд.