Москвичей ждет самый холодный день недели

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что самым холодным днем недели в Москве скорее всего станет один из предстоящих выходных. Как объяснил синоптик в разговоре с «Москвой 24», в субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, дневная температура в столице не превысит +7 8 градусов.