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Москвичей ждет самый холодный день недели

Елена Прошина
2 часа назад

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что самым холодным днем недели в Москве скорее всего станет один из предстоящих выходных. Как объяснил синоптик в разговоре с «Москвой 24», в субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, дневная температура в столице не превысит +7 8 градусов.

Старков отметил, что самым теплым днем текущей недели был понедельник, 11 октября – тогда воздух прогрелся до +13 градусов. При этом с 21:00 13 октября до 21:00 14 октября в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грядущих дождей.

По словам метеоролога, дождливая погода сохранится 2-3 дня, а с пятницы «пойдет на улучшение».

«Атмосферное давление будет расти, но распространится более прохладный воздух северо-запада, в связи с чем в Москве немного похолодает. Ночная температура понизится до +1...+3 градусов, дневная не превысит +7...+9 градусов», – отметил синоптик.

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