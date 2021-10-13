Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за ливней

В Гидрометцентре России объявили о желтом уровне погодной опасности в Подмосковье с вечера 14 октября до утра 15 октября из-за ожидающихся сильных дождей.

«Степень интенсивных опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода на ноябрьские праздники в Москве ожидается дождливая.

3 ноября будет переменная облачность и до +5°С, в День народного единства 4 ноября будет дождь и до +10°С. Такая погода должна продлиться до воскресенья, 7 ноября — когда похолодает до +8°, но прекратятся дожди и кое-где появится солнце.

До этого сообщалось, что погода в Москве начнет портиться в среду, 13 октября, а 14 октября в столице может выпасть до 22 мм осадков. Об этом сообщает Росгидромет.

20 мм — это треть месячной нормы, которая в октябре насчитывает 59 мм, подчеркнули в службе.