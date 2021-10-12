Москвичам рассказали о последнем дне бабьего лета

В Москве в последний день бабьего лета прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня у нас завершается некий период бабьего лета или золотой осени, последний день, когда на синоптическую ситуацию оказывает влияние уходящий антициклон. Сегодня погода будет облачной с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха будет составлять примерно +11...+13 градусов, в Московской области – около +9...+14», – уточнил синоптик.

Также, по его словам, в городе будет преобладать южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и к вечеру будет составлять 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что атмосферный фронт циклона из Скандинавии доберется до столицы. Температура воздуха особо не упадет, но возможны осадки.

В соответствии с прогнозом, со среды облаков будет больше, местами ожидаются небольшие дожди. В ночное время в городе прогнозируется +4...+6 градусов, днем будет +10...+12 градусов.

Ранее эксперт пояснил, какой погоды россиянам ждать предстоящей зимой. Так, скорее всего, в России зимняя температура не превысит норму или будет несколько выше, сообщил представителям СМИ научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.