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Москвичам рассказали о последнем дне бабьего лета

Анна Безрукова
38 минут назад

В Москве в последний день бабьего лета прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Москвичам рассказали о последнем дне бабьего лета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня у нас завершается некий период бабьего лета или золотой осени, последний день, когда на синоптическую ситуацию оказывает влияние уходящий антициклон. Сегодня погода будет облачной с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха будет составлять примерно +11...+13 градусов, в Московской области – около +9...+14», – уточнил синоптик.

Также, по его словам, в городе будет преобладать южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и к вечеру будет составлять 747 миллиметров ртутного столба.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что атмосферный фронт циклона из Скандинавии доберется до столицы. Температура воздуха особо не упадет, но возможны осадки.

В соответствии с прогнозом, со среды облаков будет больше, местами ожидаются небольшие дожди. В ночное время в городе прогнозируется +4...+6 градусов, днем будет +10...+12 градусов.

Ранее эксперт пояснил, какой погоды россиянам ждать предстоящей зимой. Так, скорее всего, в России зимняя температура не превысит норму или будет несколько выше, сообщил представителям СМИ научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Также он добавил, что повышенная температура прогнозируется в северных регионах, и добавил, что иностранные метеорологи говорят о более теплой зиме, чем специалисты Гидрометцентра.

Погода,Новости Москвы,Общество,РИА Новости,
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