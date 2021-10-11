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Аномальный холод и снег придут на юг России

Вероника Полынина
12 часов назад

Синоптики пообещали снег жителям юга России и юго-запада Сибири. Как заявил заместитель директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев, в этих регионах снег выпадет в ближайшие 10 дней.

Аномальный холод и снег придут на юг России
Фото: ТАССТАСС

«В ближайшие 10 дней осадки в виде снега и дождя ожидаются на юге страны и на юго-западе Сибири», - сказал Киктев «Ура.ру».

Он также отметил, что на северо-востоке России температура воздуха в ближайшие 10 дней будет опускаться ниже нормы.

Кроме того, мокрый снег ожидается в Магаданской области, Анадыре, на Чукотке, в районе побережья Охотского моря, где среднесуточная температура будет колебаться от 8 до 12 градусов мороза.

Россию ждет аномально снежная зима

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, в свою очередь, отметила, что снег уже выпал на Южном Урале, юге Сибири, Камчатке и северо-востоке России.

«Сейчас температура на этих территориях держится около нуля, это дает снегу подтаять», - добавила она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первый снег в Москве может пойти уже в 20-х числах октября. При этом, по его словам, эти осадки будут «носить исключительно символический, локальный и скоротечный характер, не оставляющий на земле следов зимы»

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