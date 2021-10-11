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Россиянам пообещали теплые ночи

Анна Безрукова
1 час назад

В центре Европейской России ночные температуры повысятся с отрицательных значений до положительных 4–7 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Изменение погоды он связал с низким давлением.

«Существенных осадков не прогнозируется, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачно, мрачновато. Температура упадет до 6–10 градусов в дневное время, но зато станут выше ночные температуры заметно. Они будут составлять от 4 до 7 градусов. Никаких заморозков не ожидается, — уточнил Вильфанд.

Также эксперт добавил, что из региона уходит антициклон, который устанавливал погоду в течение последних десяти дней. Им и были обусловлены заморозки — земля остывала в ясную ночь. При циклоне на небе будет много туч, вследствие чего земная поверхность не будет остывать.

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Ранее сообщалось, что в центре Европейской России 11 октября завершится 10-дневный период хорошей погоды. Об этом говорил Роман Вильфанд.

В этот день еще будет солнечная, теплая и безветренная погода, «можно загорать», подчеркивал ученый. Он также добавил, что в преддверии облачной погоды солнечные ванны принесут особую пользу для здоровья.

Также ранее отмечалось, что в Москве сохраняется довольно однородная погода. Существенное снижение температуры и первые морозы прогнозируются после 20 октября. Об этом рассказывала ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Погода,Видео,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,РИА Новости,
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