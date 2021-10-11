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В Дагестане сошел оползень и обесточил пять сел

Газета.Ruиещё 1
8 часов назад

В Дагестане сошел большой оползень. В результате была разрушена ЛЭП. Об этом сообщает издание "МИРМОЛ". Около тысячи местных жителей из пяти населенных пунктов остались без электричества. По данным МЧС, оползень сошел в минувшие выходные на республиканской дороге в Акушинском районе. Это основная дорога между несколькими селами. На месте работает спецтехника, по данным спецслужб свет планируют вернуть в дома в ближайшее время. Проезд по дороге временно ограничен, транспорт отправляют по альтернативному маршруту. Эта дорога тоже требует обустройства. Ранее сообщалось, что проезд к сочинскому поселку был восстановлен после оползня. По словам Копайгородского, оползневые процессы на участке продолжаются, поэтому команда города по ликвидации происшествия вынуждена работать в сложных условиях.

В Дагестане сошел оползень и обесточил пять сел
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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