В Дагестане сошел оползень и обесточил пять сел

В Дагестане сошел большой оползень. В результате была разрушена ЛЭП. Об этом сообщает издание "МИРМОЛ". Около тысячи местных жителей из пяти населенных пунктов остались без электричества. По данным МЧС, оползень сошел в минувшие выходные на республиканской дороге в Акушинском районе. Это основная дорога между несколькими селами. На месте работает спецтехника, по данным спецслужб свет планируют вернуть в дома в ближайшее время. Проезд по дороге временно ограничен, транспорт отправляют по альтернативному маршруту. Эта дорога тоже требует обустройства. Ранее сообщалось, что проезд к сочинскому поселку был восстановлен после оползня. По словам Копайгородского, оползневые процессы на участке продолжаются, поэтому команда города по ликвидации происшествия вынуждена работать в сложных условиях.