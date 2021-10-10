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Москвичам рассказали о погоде «миллион на миллион»

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

В Москве в воскресенье, 10 октября, ожидаются небольшая облачность, тепло и высокое атмосферное давление. Об этом рассказал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Москвичам обещали погоду «миллион на миллион»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Погода опять миллион на миллион», — заявил он.

Тишковец пообещал жителям столицы температуру до плюс 13-15 градусов, Подмосковья — до плюс 10-15 градусов.

По словам синоптика, ветер должен быть западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление, как он добавил, составит около 759 миллиметров по ртутному столбу. Тишковец пояснил, что эти показатели все равно остаются выше нормы.

Ранее ведущему сотруднику центра погоды «Фобос» Михаилу Леусу стало известно, что прошедшая ночь в Москве с 8 на 9 октября стала самой холодной с начала осени. Он пояснил, что синоптики зафиксировали минусовую температуру.

Помимо этого, синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни сохранятся заморозки в ночное время. По их данным, причиной природного явления стал антициклон, который разогнал облака, из-за этого резко возросло ночное выхолаживание.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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