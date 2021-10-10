Москвичам обещали погоду «миллион на миллион»

В Москве в воскресенье, 10 октября, ожидаются небольшая облачность, тепло и высокое атмосферное давление. Об этом рассказал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

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«Погода опять миллион на миллион», — заявил он.

Тишковец пообещал жителям столицы температуру до плюс 13-15 градусов, Подмосковья — до плюс 10-15 градусов.

По словам синоптика, ветер должен быть западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление, как он добавил, составит около 759 миллиметров по ртутному столбу. Тишковец пояснил, что эти показатели все равно остаются выше нормы.

Ранее ведущему сотруднику центра погоды «Фобос» Михаилу Леусу стало известно, что прошедшая ночь в Москве с 8 на 9 октября стала самой холодной с начала осени. Он пояснил, что синоптики зафиксировали минусовую температуру.