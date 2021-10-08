Москвичам пообещали теплые выходные

В выходные москвичей ожидает солнечная и достаточно теплая погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, сообщает ТАСС.

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Как отметил синоптик, в пятницу воздух прогреется до +10 12 градусов, но ожидается повышенное атмосферное давление – 765 мм ртутного столба. Будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер западный, 1-6 м/c.

К субботе и воскресенью днем потеплеет до +12 13 градусов, а в ночные часы температура воздуха снизится до нуля: в столице от 0 до +2 градуса, в Подмосковье заморозки до -2 градусов. Давление приблизится к норме – до 762 мм ртутного столба.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда московским автомобилистам стоит менять летнюю резину на зимнюю. По словам метеоролога, в октябре задумываться об этом рано и смена потребуется ближе к 9-10 ноября. Тогда ожидается устойчивый переход среднесутчной температуры ниже 0 градусов.