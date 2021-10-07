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Когда в Москве начнется гололедица

Алиса Селезнёва
50 минут назад

Жителям столицы России не стоит в ближайшие дни ожидать гололедицу, так как, несмотря на заморозки, погода сейчас «абсолютно сухая». Об этом «Москве 24» заявил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Когда в Москве начнется гололедица
Фото: РамблерРамблер

Сегодня стало известно, что в Москве зафиксированы первые заморозки. А в Московской области холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где температура воздуха упала до - 5,2. Синоптики также отметили, что следующие четыре ночи тоже будут сопровождаться минусовой температурой.

По словам Старкова, несмотря на заморозки, говорить о гололедице пока рано, так как она возникает при высокой влажности.

«Погода абсолютно сухая. Воздух сухой, почва сухая. Никакой гололедицы нет и в помине быть не может. Чтобы давать прогнозы о гололедице, нам придется подождать еще как минимум пару недель, когда закончит свое влияние антициклон и придет облачность с выпадением осадков, а потом ночные заморозки выпавшую влагу могут немного сковать», - пояснил он.

При этом метеоролог отметил, что на выходных москвичей ожидает сухая погода с ночными заморозками и температурой воздуха днем в районе +10 градусов.

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