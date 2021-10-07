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В Москву пришли первые заморозки

Анна Безрукова
8 часов назад

В Москве зафиксированы первые заморозки, следующие четыре ночи тоже будут сопровождаться минусовой температурой. Об этом РИА Новости рассказал синоптик центра "Фобос".

В Москву пришли первые заморозки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Москве отмечены первые заморозки в этом сезоне. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показывал в 07.00 минус 0,4, и это не итоговое значение", - уточнил Тишковец.

Он также добавил, что в Московской области холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где температура воздуха опустилась до минус 5,2.

"Последующие четыре ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды тоже будут со слабым минусом", - добавил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, какой погоды россиянам ждать этой зимой. Так, предстоящей зимой температура воздуха в России будет около и выше нормы, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это вероятностный прогноз. Он будет все время корректироваться", — сказал он РИА Новости.

Также эксперт добавил, что повышенная температура прогнозируется в северных регионах, и уточнил, что иностранные метеорологи предсказывают более теплую зиму, чем российский Гидрометцентр.

Прогнозы по поводу того, что сезон будет или очень холодным, или очень снежным, или очень теплым, не могут быть точными, отметил Вильфанд.

Погода,РИА Новости,
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