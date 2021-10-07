В Москву пришли первые заморозки

В Москве зафиксированы первые заморозки, следующие четыре ночи тоже будут сопровождаться минусовой температурой. Об этом РИА Новости рассказал синоптик центра "Фобос".

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"В Москве отмечены первые заморозки в этом сезоне. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показывал в 07.00 минус 0,4, и это не итоговое значение", - уточнил Тишковец.

Он также добавил, что в Московской области холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где температура воздуха опустилась до минус 5,2.

"Последующие четыре ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды тоже будут со слабым минусом", - добавил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, какой погоды россиянам ждать этой зимой. Так, предстоящей зимой температура воздуха в России будет около и выше нормы, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это вероятностный прогноз. Он будет все время корректироваться", — сказал он РИА Новости.

Также эксперт добавил, что повышенная температура прогнозируется в северных регионах, и уточнил, что иностранные метеорологи предсказывают более теплую зиму, чем российский Гидрометцентр.