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Прогноз погоды: штормы на юге, аномалии в Москве

Елена Прошина
9 часов назад

В среду, 6 октября, на российских курортах начнется третий день штормовой погоды подряд, а Москва столкнется с рекордно высоким атмосферным давлением. Об этом рассказали «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

Прогноз погоды: штормы в Сочи, аномалии в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За понедельник, 4 октября, разные метеостанции Сочи зафиксировали от 37 до 49 миллиметров осадков, а порывы ветра в городе достигали 24 метров в секунду. Ветер валил деревья, было нарушено электроснабжение.

Во вторник, 5 октября, в населенных пунктах Восточного Кавказа выпало более 30-40 миллиметров осадков и начались подтопления. За день зона шторма растянулась от восточного побережья Каспия до Балкан. В Керченском проливе порывы ветра превышали 20-25 метров в секунду.

В «Фобосе» прогнозируют, что 6 октября на российских курортах продолжатся дожди с грозами, но непогода ослабнет. В четверг, 7 октября, дожди прекратятся, а воздух прогреется до плюс 20 - 22 градусов - это нормальная температура южной первой декады октября.

В Москве антициклон станет еще сильнее: атмосферное давление 5 октября поднималось до 766 миллиметров ртутного столба, а 6 октября ожидаются рекордные 767 миллиметров. Благодаря этому небо над столичным регионом станет ясным, а к субботе и воскресенью, 9 и 10 октября, потеплеет до плюс 10 - 15 градусов.

Осадков в Москве не ожидается до конца недели.

Прогноз погоды Гидрометцентра РФ ранее предупредил о завершении бархатного сезона на российских курортах. Третьего октября метеорологи отчитались, что море в Крыму и Краснодарском крае остыло до 16 - 21 градуса выше ноля.

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