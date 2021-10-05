Синоптик оценил вероятность аномально снежной зимы в России

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что не стоит полностью доверять долгосрочным прогнозам погоды, в частности – об аномально снежной зиме в России. Как он отметил в разговоре с «Лентой.ру», такое предсказание может быть точным лишь на 60%.

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«Специалисты-долгосрочники эти прогнозы о снежности зимы делают, но это малоубедительно по одной простой причине. Тот же прогноз на сентябрь давал на большей части территории страны положительные аномалии температуры. А аномалия была и на Европейской части, и на Урале, и на юге Сибири отрицательная», – подчеркнул Шувалов.

Отдельно синоптик подчеркнул, что невозможно предсказать, в каком месте зимой возникнет погодная аномалия и какой конкретно она будет.

Напомним, что ранее в центре прогноза погоды «Фобос» пообещали, что в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, в Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока количество осадков зимой превысит норму. Причиной этому эксперты называют замедление глобального потепления в Арктике.