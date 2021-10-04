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Прогноз погоды: названа дата первых заморозков в Москве

Елена Прошина
1 час назад

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что прогноз погоды московского Метеобюро обещает столичному региону заморозки после 20 октября. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Позднякова отметила, что погода недели с 4 по 10 октября будет достаточно однородной, поэтому назвать самый холодный и самый теплый ее дни сложно.

По расчетам метеоролога, дневные температуры достигнут своего пика к среде и четвергу, 6 - 7 октября, а солнечно и довольно тепло будет и на следующей неделе.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

В Метеобюро считают, что с первыми серьезными заморозками этой осени столичный регион столкнется после 20 октября.

Прогноз погоды центра «Фобос» ранее пообещал, что золотая осень в Москве и области продержится неделю.

В «Фобосе» рассказали, что скандинавский антициклон «высушит» погоду, благодаря ему станет солнечно и сухо, но температуры будут соответствовать норме начала октября.

По прогнозу «Фобоса», ночные температуры на этой неделе могут стремиться к нулю (с вероятностью слабых заморозков в среду, четверг и пятницу), но днем воздух сможет прогреваться до плюс 7 - 12 градусов.

Непогоду в столичном регионе метеорологи не ждут вплоть до 20-х чисел октября, только в последние десять дней месяца местами станет возможен снег с дождем.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,Татьяна Позднякова,
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