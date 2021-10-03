Россиянам пообещали старое бабье лето

В центральной части России на следующей неделе ожидается солнечная и сухая погода. Об этом написал на своей странице в Instagram сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклона скандинавского происхождения, который будет «высушиваться» и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой», — рассказал он.

По словам Тишковца, воздух прогреется до +7-12°С, однако в четверг и пятницу возможны легкие заморозки. Температура будет стремиться к нулевой отметке и в ночные часы. Ветер будет слабый, по утрам вероятно появление очагового тумана.

«Это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом с характерной настоящей золотой осенью», — резюмировал метеоролог.