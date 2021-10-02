Москвичей предупредили о появлении "барической горы"

Атмосферное давление в Москве в ближайшие дни сильно увеличится на фоне обширного антициклона, сообщает сайт центра погоды "Фобос". Метеорологи предупредили горожан о появлении "барической горы": явлении, при котором можно почувствовать эффект, как при погружении в шахту.

Суточный рекорд атмосферного давления в городе обновлен уже сегодня: на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году. В понедельник и вторник показатель поднимется по 168 мм рт. ст., что на 20-22 единицы выше норы.