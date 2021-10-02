В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 2 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Синоптики предупредили о появлении "барической горы" в Москве

Российская Газета
4 часа назад

Атмосферное давление в Москве в ближайшие дни сильно увеличится на фоне обширного антициклона, сообщает сайт центра погоды "Фобос". Метеорологи предупредили горожан о появлении "барической горы": явлении, при котором можно почувствовать эффект, как при погружении в шахту.

Москвичей предупредили о появлении "барической горы"
Фото: РГРГ

Суточный рекорд атмосферного давления в городе обновлен уже сегодня: на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году. В понедельник и вторник показатель поднимется по 168 мм рт. ст., что на 20-22 единицы выше норы.

"Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров", - отмечают в "Фобосе".

Солнце будет пробиваться: россиянам дали прогноз на начало октября

Снижение атмосферного давления начнется только в среду, 6 октября.

Погода,Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители