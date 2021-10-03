Синоптик рассказал о погодных аномалиях в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях, которые ожидаются в европейской части России в ближайшие дни. Его слова передает ТАСС.

Так, на севере Европейской России ожидается очень теплая погода и температура выше нормы на 4 градуса. Причиной этого станет антициклон, с западной периферии которого перемещаются теплые воздушные массы. По прогнозу синоптика, в Калининградской области будет 15-21 градус выше нуля, в Ленинградской области — до 12-13 градусов. В Мурманской и Вологодской областях, а также Карелии температура поднимется до 8-12 градусов, в Новгородской и Псковской областях — до 11-16 градусов.

«На востоке и юге европейской России ситуация другая, так как по восточной периферии антициклона перемещаются холодные воздушные массы», — отметил синоптик. Вследствие этого температура там будет ниже нормы. В Свердловской области ожидается похолодание до 6 градусов мороза ночью, в Челябинской области — до 7 градусов мороза, в Омской, Томской, Новосибирской областях — до минус 4 градусов. Днем в этих регионах будет от 5 до 8 градусов тепла.