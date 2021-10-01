Солнце будет пробиваться: россиянам дали прогноз на начало октября

Благодаря мощному антициклону первую неделю октября осадков в Центральной России не ожидается. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Первые пять дней не будет осадков, не исключено, что первые семь дней не будет осадков, потому что область высокого давления мощная в центре Европейской России стоит и ничто ее не сдвинет», - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что синоптики ожидают образования тонкого слоя облаков, однако, несмотря на это, «солнце будет пробиваться».
Ранее Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье температура воздуха превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Ночные температуры составят 3-4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10-12 градусов, по области - до 14 тепла.
При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что после 20 октября московским автомобилистам придется менять летние автошины на зимние, так как среднесуточная температура упадет ниже +5 градусов и ездить на летней резине станет небезопасно. По его словам, после 28 октября в Москве ляжет первый неустойчивый, «символичный» снежный покров, который тут же начнет таять. Однако в течение месяца полноценного снега ждать не стоит.