Солнце будет пробиваться: россиянам дали прогноз на начало октября

«Первые пять дней не будет осадков, не исключено, что первые семь дней не будет осадков, потому что область высокого давления мощная в центре Европейской России стоит и ничто ее не сдвинет», - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что синоптики ожидают образования тонкого слоя облаков, однако, несмотря на это, «солнце будет пробиваться».

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье температура воздуха превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Ночные температуры составят 3-4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10-12 градусов, по области - до 14 тепла.

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что после 20 октября московским автомобилистам придется менять летние автошины на зимние, так как среднесуточная температура упадет ниже +5 градусов и ездить на летней резине станет небезопасно. По его словам, после 28 октября в Москве ляжет первый неустойчивый, «символичный» снежный покров, который тут же начнет таять. Однако в течение месяца полноценного снега ждать не стоит.