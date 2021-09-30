В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Насладиться золотой осенью. Москвичам пообещали возвращение комфортной погоды

Вероника Полынина
6 часов назад

Комфортная солнечная погода вернется в столичный регион в ближайшие выходные и продержится до конца первой рабочей недели октября. Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали возвращение комфортной погоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в ближайшие дни погоду в Москве и Подмосковье будет определять «мощный антициклон», температура воздуха превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Ночные температуры составят 3-4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10-12 градусов, по области - до 14 тепла.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

Как ожидает руководитель Гидрометцентра, в начале следующей недели столбики термометров приблизятся к отметке в 15 градусов тепла. Такая погода продлится «достаточно долго».

«Это комфортная, симпатичная октябрьская погода, когда нет ветра, нет осадков и можно при солнечных лучах наслаждаться золотой осенью, когда при солнечном свете будет видна вся палитра красок», - отметил Роман Вильфанд.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,Интерфакс,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители