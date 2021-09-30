Москвичам пообещали возвращение комфортной погоды

Комфортная солнечная погода вернется в столичный регион в ближайшие выходные и продержится до конца первой рабочей недели октября. Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По его словам, в ближайшие дни погоду в Москве и Подмосковье будет определять «мощный антициклон», температура воздуха превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Ночные температуры составят 3-4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10-12 градусов, по области - до 14 тепла.

Как ожидает руководитель Гидрометцентра, в начале следующей недели столбики термометров приблизятся к отметке в 15 градусов тепла. Такая погода продлится «достаточно долго».