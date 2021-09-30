Россиянам пообещали возможность позагорать

В начале следующей недели температура воздуха в центре Европейской России может превысить 15 градусов и при ясной погоде вполне можно будет позагорать. Об этом заявил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, солнце еще активное и вполне можно получить загар.

«При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон. Антициклон стационарный, и, даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим. Погода - от 10 до 15 градусов, не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет пятнадцатиградусную отметку», - отметил Вильфанд.

Он также подчеркнул, что арктический антициклон принес на территорию Европейской России и чистый воздух. Ожидается, что в Москве и области температура в начале следующей недели поднимется на несколько градусов выше климатической нормы.

Однако холодная погода ждет в ближайшие два дня Поволжье и Урал, затем очаг отрицательной аномалии сместиться восточнее.