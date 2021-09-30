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Россиянам пообещали возможность позагорать

Алиса Селезнёва
4 часа назад

В начале следующей недели температура воздуха в центре Европейской России может превысить 15 градусов и при ясной погоде вполне можно будет позагорать. Об этом заявил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Россиянам пообещали возможность позагорать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, солнце еще активное и вполне можно получить загар.

«При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон. Антициклон стационарный, и, даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим. Погода - от 10 до 15 градусов, не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет пятнадцатиградусную отметку», - отметил Вильфанд.

Он также подчеркнул, что арктический антициклон принес на территорию Европейской России и чистый воздух. Ожидается, что в Москве и области температура в начале следующей недели поднимется на несколько градусов выше климатической нормы.

Однако холодная погода ждет в ближайшие два дня Поволжье и Урал, затем очаг отрицательной аномалии сместиться восточнее.

Ранее в центре «Фобос» предрекли Москве «марсианский» октябрь. По данным синоптиков, в первой половине месяца дефицит осадков может достигнуть 60%, а температура воздуха будет выше нормы. При этом атмосферное давление будет меняться несущественно и составит 762 миллиметра ртутного столба, что сравнимо с погружением в шахту на глубину свыше 170 метров. Для людей с гипертонией это не очень комфортно, пояснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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