Россиян предупредили о нервозной зиме

Неожиданные климатические процессы, происходящие на всей планете, могут очень непредсказуемо повлиять на погоду. Об этом журналистам рассказал глава направления «Климат и энергетика» в российском подразделении Greenpeace Василий Яблоков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если ранее можно было давать какие-либо оценки, поскольку климат был более стабильным, то теперь все эти оценки на практике оказываются не очень правдивыми и значительно меняются. Виновны тут не метеорологи», — отметил Василий Яблоков в интервью радио Sputnik.

По его словам, вследствие изменений в привычной циркуляции воздушных масс и разного рода неожиданных климатических процессов, погода будет очень нестабильной и плохо прогнозируемой. Эксперт считает, что нужно ожидать новых рекордов как в сторону похолодания и осадков, так и в сторону отсутствия снега.

«Повышается данная амплитуда и так называемая "нервозность" климата», — подытожил Яблоков.

Ранее сообщалось, что октябрь в этом году в Москве будет «марсианским». В первой половине месяца дефицит осадков может достигать 60%, а температура воздуха превысит норму. Об этом РИА Новости рассказали в центре «Фобос».