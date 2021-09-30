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Россиян предупредили о нервозной зиме

Анна Безрукова
5 часов назад

Неожиданные климатические процессы, происходящие на всей планете, могут очень непредсказуемо повлиять на погоду. Об этом журналистам рассказал глава направления «Климат и энергетика» в российском подразделении Greenpeace Василий Яблоков.

Россиян предупредили о нервозной зиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если ранее можно было давать какие-либо оценки, поскольку климат был более стабильным, то теперь все эти оценки на практике оказываются не очень правдивыми и значительно меняются. Виновны тут не метеорологи», — отметил Василий Яблоков в интервью радио Sputnik.

По его словам, вследствие изменений в привычной циркуляции воздушных масс и разного рода неожиданных климатических процессов, погода будет очень нестабильной и плохо прогнозируемой. Эксперт считает, что нужно ожидать новых рекордов как в сторону похолодания и осадков, так и в сторону отсутствия снега.

«Повышается данная амплитуда и так называемая "нервозность" климата», — подытожил Яблоков.

Ранее сообщалось, что октябрь в этом году в Москве будет «марсианским». В первой половине месяца дефицит осадков может достигать 60%, а температура воздуха превысит норму. Об этом РИА Новости рассказали в центре «Фобос».

Также ранее синоптики дали прогноз по погоде в российской столице в последний день сентября. Специалисты отметили, что 30 числа в Москве будет плюс 12 градусов, осадков в этот день не ожидается.

Погода,ИА Sputnik,РИА Новости,
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