Россиян предупредили о нервозной зиме

Неожиданные климатические процессы, происходящие на всей планете, могут очень непредсказуемо повлиять на погоду. Об этом журналистам рассказал глава направления «Климат и энергетика» в российском подразделении Greenpeace Василий Яблоков.
«Если ранее можно было давать какие-либо оценки, поскольку климат был более стабильным, то теперь все эти оценки на практике оказываются не очень правдивыми и значительно меняются. Виновны тут не метеорологи», — отметил Василий Яблоков в интервью радио Sputnik.
По его словам, вследствие изменений в привычной циркуляции воздушных масс и разного рода неожиданных климатических процессов, погода будет очень нестабильной и плохо прогнозируемой. Эксперт считает, что нужно ожидать новых рекордов как в сторону похолодания и осадков, так и в сторону отсутствия снега.
«Повышается данная амплитуда и так называемая "нервозность" климата», — подытожил Яблоков.
Ранее сообщалось, что октябрь в этом году в Москве будет «марсианским». В первой половине месяца дефицит осадков может достигать 60%, а температура воздуха превысит норму. Об этом РИА Новости рассказали в центре «Фобос».
Также ранее синоптики дали прогноз по погоде в российской столице в последний день сентября. Специалисты отметили, что 30 числа в Москве будет плюс 12 градусов, осадков в этот день не ожидается.