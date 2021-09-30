Москву ждет «марсианский» октябрь

Октябрь в этом году в Москве будет «марсианским». Так, в первой половине месяца дефицит осадков может достигнуть 60%, из-за чего в воздухе будет повышенная концентрация пыли, а температура превысит нормы. Об этом РИА Новости рассказали в центре «Фобос».
Ранее метеорологи сообщили о прогнозе погоды в российской столице в последний день сентября. По их словам, 30 числа в Москве будет 12 градусов тепла, без осадков, высокое давление и слоистые облака.
«Сегодня синоптическая ситуация в Московском регионе будет обуславливаться практически центром скандинавского антициклона, в такой ситуации осадки вряд ли возможны, но вследствие инверсии, то есть когда атмосфера как бы переворачивается с ног на голову, то есть с высотой температура повышается, будет много слоистых облаков. При этом климатический фон будет сохраняться в границах климатической нормы последнего дня сентября. Будет облачная с прояснениями погода, без осадков, температура воздуха плюс 10-12 в городе и плюс 8-13 в Подмосковье», - рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он также отметил, что ожидается северный ветер, сила которого составит 1-6 метров в секунду.
«Атмосферное давление будет меняться несущественно и составит 762 миллиметра ртутного столба, что на 17 единиц превышает норму. Это сравнимо с погружением в шахту на глубину свыше 170 метров. Для людей с гипертонией это не очень комфортно», - пояснил Тишковец.