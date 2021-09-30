Москву ждет «марсианский» октябрь

«Сегодня синоптическая ситуация в Московском регионе будет обуславливаться практически центром скандинавского антициклона, в такой ситуации осадки вряд ли возможны, но вследствие инверсии, то есть когда атмосфера как бы переворачивается с ног на голову, то есть с высотой температура повышается, будет много слоистых облаков. При этом климатический фон будет сохраняться в границах климатической нормы последнего дня сентября. Будет облачная с прояснениями погода, без осадков, температура воздуха плюс 10-12 в городе и плюс 8-13 в Подмосковье», - рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.