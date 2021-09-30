Климатолог предупредил россиян о непредсказуемой зиме

Василий Яблоков, руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace, пообещал жителям России погодные рекорды грядущей зимой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, делать прогноз погоды становится все сложнее с каждым годом. Изменения климата вносят свои коррективы в атмосферные процессы, и это усложняет работу. В последние годы метеорологи сталкиваются с большими трудностями, неточность некоторых прогнозов — не их вина, отметил климатолог.

«Привычная циркуляция в воздушных массах меняется. Всякие неожиданные процессы, связанные, к примеру, с потеплением в Арктике, могут крайне непредсказуемо влиять на погоду», — объяснил эксперт.

Он добавил, что раньше погодные аномалии встречались гораздо реже, чем сейчас. По его мнению, вероятность таких аномалий предстоящей зимой достаточно высока. Может прийти как «классическая» зима, которая охватила страну в начале этого и в конце прошлого года, так и аномальные осадки, как это было зимой 2019-2020 годов.