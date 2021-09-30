В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Климатолог предупредил россиян о непредсказуемой зиме

Елена Прошина
36 минут назад

Василий Яблоков, руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace, пообещал жителям России погодные рекорды грядущей зимой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Климатолог предупредил россиян о непредсказуемой зиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, делать прогноз погоды становится все сложнее с каждым годом. Изменения климата вносят свои коррективы в атмосферные процессы, и это усложняет работу. В последние годы метеорологи сталкиваются с большими трудностями, неточность некоторых прогнозов — не их вина, отметил климатолог.

«Привычная циркуляция в воздушных массах меняется. Всякие неожиданные процессы, связанные, к примеру, с потеплением в Арктике, могут крайне непредсказуемо влиять на погоду», — объяснил эксперт.

Он добавил, что раньше погодные аномалии встречались гораздо реже, чем сейчас. По его мнению, вероятность таких аномалий предстоящей зимой достаточно высока. Может прийти как «классическая» зима, которая охватила страну в начале этого и в конце прошлого года, так и аномальные осадки, как это было зимой 2019-2020 годов.

Из-за общей «нервозности» климата зимой россияне могут столкнуться и с температурными рекордами, и с далеким от нормы количеством осадков, заключил Яблоков.

Погода,Общество,ИА Sputnik,РИА Новости,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители