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Россиян предупредили о непредсказуемой зиме и погодных рекордах

Ura.Ru
17 минут назад

Неожиданные климатические процессы на планете могут крайне непредсказуемо влиять на погоду. Об этом заявил руководитель направления «Климат и энергетика» в российской Greenpeace Василий Яблоков.

Климатолог предупредил россиян о непредсказуемой зиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если раньше можно было давать какие-либо оценки, потому что климат был более стабилен, то сейчас все эти оценки на практике оказываются не очень достоверными и сильно меняются. Виноваты тут не метеорологи», — сказал Василий Яблоков в интервью радио Sputnik.

По его словам, из-за изменений в привычной циркуляции воздушных масс и различных неожиданных климатических процессов, погода будет крайне непредсказуемой. Собеседник отметил, что стоит ожидать новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону отсутствия снега.

«Повышается эта амплитуда и так называемая „нервозность“ климата», — заключил Яблоков.

Ранее анализ Росгидромета показал, что грядущей зимой температура в России будет выше средних значений. Ожидается, что на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии температурный фон будет выше средних значений, а на остальной территории России в районе нормы.

Погода,Общество,Росгидромет,ИА Sputnik,
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