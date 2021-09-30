Климатолог предупредил россиян о непредсказуемой зиме

Неожиданные климатические процессы на планете могут крайне непредсказуемо влиять на погоду. Об этом заявил руководитель направления «Климат и энергетика» в российской Greenpeace Василий Яблоков.
«Если раньше можно было давать какие-либо оценки, потому что климат был более стабилен, то сейчас все эти оценки на практике оказываются не очень достоверными и сильно меняются. Виноваты тут не метеорологи», — сказал Василий Яблоков в интервью радио Sputnik.
По его словам, из-за изменений в привычной циркуляции воздушных масс и различных неожиданных климатических процессов, погода будет крайне непредсказуемой. Собеседник отметил, что стоит ожидать новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону отсутствия снега.
«Повышается эта амплитуда и так называемая „нервозность“ климата», — заключил Яблоков.
Ранее анализ Росгидромета показал, что грядущей зимой температура в России будет выше средних значений. Ожидается, что на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии температурный фон будет выше средних значений, а на остальной территории России в районе нормы.