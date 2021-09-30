Климатолог предупредил россиян о непредсказуемой зиме

«Если раньше можно было давать какие-либо оценки, потому что климат был более стабилен, то сейчас все эти оценки на практике оказываются не очень достоверными и сильно меняются. Виноваты тут не метеорологи», — сказал Василий Яблоков в интервью радио Sputnik.