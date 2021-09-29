Какой будет погода на выходных в Москве

Эксперт столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на выходных 2 и 3 октября в Москве потеплеет до плюс 13 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

По расчетам метеорологов, дневные температуры в субботу и воскресенье составят плюс 12 - 13 градусов. По ночам воздух будет остывать до плюс двух - семи градусов в Подмосковье и до пяти - семи градусов в столице.

«Вечерней Москве» Позднякова рассказала, что такие показатели выше октябрьской нормы.

Потепление будет сопровождаться высоким атмосферным давлением, переменной облачностью без осадков и юго-западным ветром.

В пятницу, 1 октября, в столичном регионе ожидается от девяти до 14 градусов тепла, но при этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью два - семь метров в секунду.

Прогноз погоды центра «Фобос» ранее обещал, что в Москве и области во второй половине недели наступит «прокси» бабье лето - теплый период, который немного не дотянет до показателей настоящего бабьего лета.

Метеорологи отмечали, что ко 2 и 3 октября температуры в столичном регионе смогут достигнуть плюс 12 - 17 градусов.