В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Какой будет погода на выходных в Москве

Мария Иванова
1 час назад

Эксперт столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на выходных 2 и 3 октября в Москве потеплеет до плюс 13 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

По расчетам метеорологов, дневные температуры в субботу и воскресенье составят плюс 12 - 13 градусов. По ночам воздух будет остывать до плюс двух - семи градусов в Подмосковье и до пяти - семи градусов в столице.

«Вечерней Москве» Позднякова рассказала, что такие показатели выше октябрьской нормы.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

Потепление будет сопровождаться высоким атмосферным давлением, переменной облачностью без осадков и юго-западным ветром.

В пятницу, 1 октября, в столичном регионе ожидается от девяти до 14 градусов тепла, но при этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью два - семь метров в секунду.

Прогноз погоды центра «Фобос» ранее обещал, что в Москве и области во второй половине недели наступит «прокси» бабье лето - теплый период, который немного не дотянет до показателей настоящего бабьего лета.

Метеорологи отмечали, что ко 2 и 3 октября температуры в столичном регионе смогут достигнуть плюс 12 - 17 градусов.

По расчетам «Фобоса», погода в регионе останется комфортной до 4-5 октября.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,Татьяна Позднякова,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители