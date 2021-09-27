Россиян ждет теплая зима

Зима 2021-2022 годов на большей части России прогнозируется в пределах нормы, однако на севере Урала, Сибири, Якутии будет теплее средних значений. Об этом сообщил Росгидромет.

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Анализ климатических данных и прогностических разработок научно-исследовательских учреждений Росгидромета, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет сделать выводы о погоде в ближайшие полгода с вероятностью 67-69%.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы. В отдельные месяцы средние значения температуры в южной половине Азиатской территории страны предполагаются ниже средних многолетних значений», - отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу, в октябре выше нормы будет средняя месячная температура на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на большей части Якутии. При этом ниже средних многолетних значений прогнозируется температура в Южном федеральном округе.

При этом в зимние месяцы, в частности, в декабре, средняя температура ниже нормы прогнозируется на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что из-за глобального потепления в российских регионах «все чаще возникают опасные явления, которых или не было, или они были крайне редки».

«Нормальная, средняя, обычная с климатической точки зрения погода устанавливается все реже. А вот повторяемость экстремальных событий – все чаще», - подчеркнул он.