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Россиян ждет теплая зима

Алиса Селезнёва
1 час назад

Зима 2021-2022 годов на большей части России прогнозируется в пределах нормы, однако на севере Урала, Сибири, Якутии будет теплее средних значений. Об этом сообщил Росгидромет.

Россиян ждет теплая зима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анализ климатических данных и прогностических разработок научно-исследовательских учреждений Росгидромета, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет сделать выводы о погоде в ближайшие полгода с вероятностью 67-69%.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы. В отдельные месяцы средние значения температуры в южной половине Азиатской территории страны предполагаются ниже средних многолетних значений», - отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу, в октябре выше нормы будет средняя месячная температура на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на большей части Якутии. При этом ниже средних многолетних значений прогнозируется температура в Южном федеральном округе.

При этом в зимние месяцы, в частности, в декабре, средняя температура ниже нормы прогнозируется на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что из-за глобального потепления в российских регионах «все чаще возникают опасные явления, которых или не было, или они были крайне редки».

«Нормальная, средняя, обычная с климатической точки зрения погода устанавливается все реже. А вот повторяемость экстремальных событий – все чаще», - подчеркнул он.

Эксперты также отмечают, что уже есть тенденция к смещению климатических сезонов: долгая зима, почти отсутствующая весна, теплое, а подчас экстремально жаркое лето. При этом тают льды Арктики и на 3,2-3,4 мм в год повышается уровень Мирового океана.

Погода,Роман Вильфанд,Росгидромет,
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