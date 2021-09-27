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В Москве потеплеет в октябре

Елена Прошина
7 часов назад

Синоптики спрогнозировали теплую погоду в Москве в начале октября. Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова изданию «Вечерняя Москва», в первые две недели месяца температура в столице будет выше климатической нормы.

В Москве потеплеет в октябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первые числа октября столбики термометров в Подмосковье покажут от +8 до +13 градусов, а в Москве – от +11 до +13 градусов. Метеоусловия сохранятся в течение примерно 14 дней, после чего в регион придет похолодание.

Как ранее рассказала Позднякова, конец сентября в Москве также сохранится теплым. По словам синоптика, в середине начавшейся недели в столице начнется солнечная погода, однако антициклон, который пришел из северных регионов, не даст полноценно прогреться воздуху.

Ночная температура составит +2-7 градусов, а дневная сохранится на отметке от +10 до 11 градусов. При этом среднесуточные показатели соответствуют климатической норме, а погоды с отметками выше +15 градусов в регионе ждать уже не приходится.

Погода,Татьяна Позднякова,
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