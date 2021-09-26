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В конце сентября в Москве похолодает до ноля

Российская Газета
10 часов назад

В столице ожидается улучшение погоды, но существенного потепления ждать не стоит, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Москвичей предупредили о похолодании до ноля градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, до вторника под влиянием антициклона сохранится дождливая пасмурная погода. Днем будет довольно тепло, но в среду ожидается рост давления, и в ночь на 29 сентября ночью температура опуститься до 0...+2 градусов.

Впрочем, днем в среду будет довольно комфортно - 10-12 градусов, а к пятнице воздух в Москве может прогреться до 15 градусов. Суббота, 2 октября, по предварительному прогнозу тоже будет теплой.

"В принципе, дни теплые, выше нормы, ночи попрохладнее",- отметил синоптик в беседе с RT.

Ранее в центре "Фобос" рассказали, что в ближайшие дни Москву и близлежащие регионы ждет подобие бабьего лета - будет период относительно сухой и солнечной погоды.

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