Синоптики предупредили об опасной погоде в ряде регионов

— В Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и даже снег. В некоторых районах будет установление временного снежного покрова. А на побережье Краснодарского края, на территории Сочи, с субботы, 25 сентября, прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду. Кроме того, в субботу и воскресенье недалеко от Сочи в море имеется опасность формирования смерчей над морем, — рассказал он.