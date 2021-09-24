Синоптики поспорили о наступлении бабьего лета в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ИА «Москва 24», что классическое бабье лето в российской столице в этом году уже не наступит, хотя температура воздуха немного повысится.

Слова Вильфанда подтверждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она заявила, что бабье лето в столице можно не ждать.

Противоположное мнение высказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он считает, что старое бабье лето в Москве наступит на будущей неделе, при этом температура воздуха будет составлять до +15 градусов.

А специалист «Яндекс.Погоды», руководитель группы метеопрогнозирования Александр Ганьшин рассказал Lenta.ru, что в конце текущей недели в столице потеплеет до 22 градусов.

«В конце этой недели в Москве ожидается постепенное повышение температуры воздуха, а осадки в виде дождей прекратятся — к выходным воздух прогреется до 22 градусов», — уточнил Ганьшин.

Также он отметил, что в начале новой недели столбик термометра вновь начнет опускаться. Предстоящие выходные, по его словам, станут для Москвы последними теплыми днями осени.

В свою очередь, Вильфанд уточнил, что со вторника следующей недели, когда будет солнечно, все равно северо-восточные ветры приведут к тому, что температура воздуха не прогреется больше +13...+14 градусов.

«Традиционное бабье лето представляет собой особую историю, когда отрог высокого давления простирается от Азорского антициклона через юго-западную Европу к центральной части Европейской России. Воздух хрупкий, хрустальный, паутинки видны. И теплая погода, +17...+20 градусов. Но сейчас до +17 градусов не ожидается», - отметил он.