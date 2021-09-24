Прогноз погоды: что ждет Москву на выходных

В субботу, 25 сентября, в Москве и области начнется потепление - температуры достигнут плюс 13 градусов. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на прогноз погоды московского Метеобюро.

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Ведущий эксперт столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 24 сентября, в столичном регионе будет облачно с прояснениями и пройдет слабый дождь. Ночные температуры останутся у отметок в плюс шесть - восемь градусов, а днем будет до 10 - 12 градусов тепла.

Самым комфортным днем недели Позднякова назвала 25 сентября. В субботу воздух в столичном регионе прогреется до плюс 13 градусов, а ветер станет южным.

В воскресенье, 26 сентября, погода испортится из-за циклона. В этот день в Москве и области периодически будут идти дожди и температуры не поднимутся выше плюс десяти градусов, при этом ветер станет северо-западным.

Прогноз погоды «Фобоса» ранее пообещал, что уже в начале следующей недели в столичный регион придет бабье лето, благодаря которому воздух начнет прогреваться до плюс 15 градусов.

По расчетам метеорологов, погода заметно изменится со вторника, 28 сентября. В регионе станет солнечно, сухо и продлится этот период пять дней.