В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

«Желтый - погода потенциально опасна», - предупреждают синоптики.

В сообщении отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение в столичном регионе будет действовать до 20.00 воскресенья, 26 сентября.