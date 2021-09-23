Прогноз погоды: российские курорты атаковал осенний шторм

На российских курортах и в южных регионах страны до выходных будет бушевать осенний шторм, из-за которого в Сочи идет «горизонтальный» дождь. Об этом рассказали «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

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Метеорологи назвали причиной шторма антициклоны, разместившиеся над востоком Европейской России: они блокируют атлантические циклоны и тем приходится кружить над курортами.

Из-за этого в Сочи за 12 часов выпало 25 миллиметров влаги, в Краснодаре – 36 миллиметров, а в Геленджике - 44 миллиметра дождя всего за полдня. В городе затопило дороги и набережную.

В четверг, 23 сентября, в Нальчике ожидается до 23 миллиметров осадков. Дожди в городе будут идти в течение трех дней, а температуры упадут до 12 - 13 тепла, это примерно на семь градусов холодные нормы.

Только в субботу и воскресенье, 25 и 26 сентября, непогода в южных регионах отступит. На курорты вернется бархатный сезон, в средней полосе потеплеет до плюс 10 - 15 градусов, а шторм переместится в Зауралье.

Прогноз погоды «Фобоса» предупреждает, что в Москве и области 23 и 24 сентября будет дождливо и всего восемь - десять градусов выше ноля. Однако на выходных появится солнце, а на следующей неделе воздух в столичном регионе начнет прогреваться до плюс 15 градусов.