Прогноз погоды: когда придет бабье лето

К субботе и воскресенью, 25 и 26 сентября, температуры в Подмосковье и столице вернутся к климатической норме, а еще через несколько дней начнется бабье лето. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».

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По расчетам метеорологов, в конце недели в центр Европейской России придет новый циклон. Из-за него пятница, 24 сентября, окажется дождливой, но в то же время циклон принесет с собой теплый воздух. А на следующей неделе столичный регион и соседние области захватит антициклон.

В понедельник, 27 сентября, его центр разместится над северо-восточными районами Европейской России, а его гребень будет направлен в центральные области. Благодаря этому облачность будет умеренной, а вероятность осадков - низкой.

Прогноз погоды «Фобоса» предполагает, что антициклон будет влиять на погоду в столичном регионе как минимум до конца сентября.

Бабье лето, которое запустит антициклон, окажется не слишком теплым: ночные температуры составят от плюс двух до семи градусов тепла, а днем воздух станет прогреваться до 11 - 16 градусов тепла. Это не привычное 20-градусное бабье лето, но все же на пару градусов теплее нормы.

В «Фобосе» считают, что начало октября с высокой вероятностью будет теплым.