Россиянам рассказали, каким будет бабье лето

Пик похолодания пройден, на следующей неделе в Центральную Россию придет бабье лето, сообщили специалисты центра погоды «Фобос».
Мощное арктическое вторжение, которое ввергло центральные области Европейской России в глубокую осень, подходит к концу, обещают метеорологи.
К выходным температурные показатели вернутся к климатической норме, а с начала следующей недели погоду будет диктовать антициклон.
«Уже в понедельник его центр окажется над северо-востоком Европейской России, а его гребень будет ориентирован на юго-запад, в центральные области. В такой ситуации облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой», - говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».
Ночная температура будет варьироваться в пределах 2-7 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до 11-16 градусов. По словам синоптиков, такую погоду вполне можно считать бабьим летом.