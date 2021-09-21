Россиянам рассказали, каким будет бабье лето

«Уже в понедельник его центр окажется над северо-востоком Европейской России, а его гребень будет ориентирован на юго-запад, в центральные области. В такой ситуации облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой», - говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».