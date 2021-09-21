Россиянам назвали дату наступления золотой осени

С 22 сентября природа «постепенно засыпает», появляется больше пасмурных дней, а среднесуточные температуры воздуха опускаются ниже 10 градусов. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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«22 сентября приходит астрономическая осень, и начинаются неизбежные сезонные перемены — на смену теплому полугодию приходит холодное. Становится больше пасмурных дней, среднесуточная температура падает ниже 10 градусов, прекращается вегетация растений, прекращается формирование хлорофилла в листьях. Природа постепенно засыпает», — цитирует Марину Макарову ТАСС.

Кроме этого, с началом астрономической осени становятся другими осадки.

«Не локальными, как это характерно для лета, а площадными. Больше облачности будет», — пояснила специалист.

Как сообщили в Московском планетарии, астрономическая осень в этом году в Северном полушарии придет 22 сентября в 22:21 по московскому времени, уточняет ТАСС. Как добавила Марина Макарова, этот период называют «золотой осенью», поскольку после наступления холодов начинаются листопады.

Ранее сообщалось, что в центре европейской части РФ прогнозируется потепление до 13 градусов в дневное время. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу ожидается повышение температуры. Она будет в диапазоне 11-13 градусов, понятно, это не очень теплая погода, не бабье лето, но это уже будет намного приятнее», — отметил он.